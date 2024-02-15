Новый циклонический вихрь надвигается на Беларусь. Погода на 16−17 февраля

Утром температура составит от −3°C по северу до +1°C в западных и юго-восточных районах. Из-за повышенной влажности и ветра будет казаться, что на улице немного холоднее. Днем столбики термометров будут на отметках от −1°C в Витебске до +8°C в Бресте. К вечеру — в диапазоне от 0 по северо-востоку до +4°C по западу.