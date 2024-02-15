Новый циклонический вихрь надвигается на Беларусь. Погода на 16−17 февраля

До конца недели быстрая смена атмосферных процессов установит неустойчивый характер погоды. Если 16 февраля в атмосфере еще спокойно, то уже в 17 февраля циклонический вихрь принесет более ненастную погоду — осадки в сопровождении порывистого ветра.
16 февраля погоду в основном будет определять область высокого атмосферного давления, лишь по северу скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, куда и станут поступать осадки.
В пятницу облачно с прояснениями. По северу ночью кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем. Влажность до 90%. Ночью и утром — местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.
Утром температура составит от −3°C по северу до +1°C в западных и юго-восточных районах. Из-за повышенной влажности и ветра будет казаться, что на улице немного холоднее. Днем столбики термометров будут на отметках от −1°C в Витебске до +8°C в Бресте. К вечеру — в диапазоне от 0 по северо-востоку до +4°C по западу.
В субботу утром и днем погоду начнут определять атмосферные фронты с запада Европы. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица, утром и днем на большей части страны — кратковременный дождь. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью −2°C… +4°C, в середине дня от +1°C по Витебской области до +10°C по Брестской. В воскресенье ночью мокрый снег, дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Днем от −2°C по северо-востоку до +5°C в западных и южных районах.