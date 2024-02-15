Морозы ожидаются в Казахстане

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. На юге области — гололед, низовая метель, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с. ж Понижение температуры воздуха до 2−7, на севере, в горных районах области 10−15 мороза.