Морозы ожидаются в Казахстане

По информации РГП «Казгидромет», 16 февраля в Астане ожидается резкое понижение температуры воздуха до 33−35 мороза.
В Алматы утром и днем ожидаются сильные осадки, гололед.
В Шымкенте днем временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами гололед, днем — низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15−20, днем временами 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха до 1−3 тепла.
В области Абай, Восточно-Казахстанской области — понижение температуры воздуха до 27−35, на юге области 18−23 мороза.
В Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 33−38 мороза.
В центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на юге, в центре области — порывы 15−20 м/с, резкое понижение температуры воздуха до 30−35 мороза.
В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы Алматинской области возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Утром и днем на юге, в горных районах ожидаются сильные осадки. На юге, в горных районах области временами — туман, гололед. Ветер северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с.
В Алматинской области, области Жетысу — резкое понижение температуры воздуха до 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 5−10 мороза.
В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15−20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха до 15−20, на севере области 25 мороза.
Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На востоке, юге области — метель. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15−20 м/с.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. На юге области — гололед, низовая метель, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с. ж Понижение температуры воздуха до 2−7, на севере, в горных районах области 10−15 мороза.
Ночью в центре, горных районах области Жетысу ожидается сильный снег. В горных районах области временами туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке, в горных районах области — порывы 15−20, временами 23−28 м/с. В районе озера Алаколь — ветер северо-западный 15−20, порывы 23−28, временами 30 м/с и более.
В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, ночью на юге области — порывы 15−20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха до 22−27, на севере области 30 мороза.
Ночью на востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-западный ночью на востоке области порывы 15−20 м/с.
В период
На западе, севере Костанайской области ожидаются туман, резкое понижение температуры воздуха до 33−38 мороза.
В Кызылординской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 10−15, на севере области 0−5 тепла до 15−20, на севере области 25−30 мороза.
Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-восточный на западе, юге, севере области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха до 8−13, на севере области 16 мороза.
В Павлодарской области — резкое понижение температуры воздуха до 33−38 мороза.
В Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 33−38 мороза.
В области Улытау ночью ожидается сильный мороз до 35 градусов.
Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, утром и днем временами — порывы 23−28 м/с.
Резкое понижение температуры воздуха ночью от 17−22, на севере, в горных районах области 13 тепла до 2−7, на севере, в горных районах области 10−15 мороза.