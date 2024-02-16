Биолог рассказал, когда в Калининградской области проснутся клещи

В нескольких калининградских группах «ВКонтакте» опубликовали информацию о раннем пробуждении клещей, перезимовавших на территории области. Биолог Евгений Волчев, несколько лет изучающий кровососов, прокомментировал опасения пользователей.
«Я пока не встречал, хотя вчера был в Озёрском районе — специально ездил на разведку. В Гурьевском [районе] в течение нескольких поездок тоже не встречал. Всё-таки ещё рано. <…> Иногда публикуют какое-то фото, а потом выясняется — фейк», — отметил эксперт.
По предположению биолога, кровососущие массово проснутся после двадцатых чисел февраля, если за это время не ударят сильные морозы.
«Сейчас лучше начать прививаться, чтобы иммунитет сформировался к началу периода посещения лесов и полей. А начало активности клещей можно ожидать в ближайшие недели», — добавил Волчев.
«Акарицидную обработку проводим обычно почти на 200 городских территориях, в том числе в парках, но не в лесах. В прошлом году начали с 11 марта первый этап, с 11 апреля — второй. В этом году, если будет так же тепло, начнём раньше. К тем территориям, что в списке, возможно, добавим новые участки», — рассказали представители мэрии Калининграда в комментариях телеграм-канала «Клопс».