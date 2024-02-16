Биолог рассказал, когда в Калининградской области проснутся клещи

«Акарицидную обработку проводим обычно почти на 200 городских территориях, в том числе в парках, но не в лесах. В прошлом году начали с 11 марта первый этап, с 11 апреля — второй. В этом году, если будет так же тепло, начнём раньше. К тем территориям, что в списке, возможно, добавим новые участки», — рассказали представители мэрии Калининграда в комментариях телеграм-канала «Клопс».