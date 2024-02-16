Бросавший снег с Литейного моста в Неву дворник уволен

Мужчина, очищая Литейный мост от снега сегодня, 15 февраля, сбрасывал осадки в акваторию Невы. Отмечается, что такой способ уборки запрещен: за него грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.
В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» прокомментировали ситуацию.
В рабочем порядке исполнителю по этому контракту направлено предупреждение о недопустимости подобных действий и проведении работы с сотрудниками. К работнику, участвовавшему в сбросе снега, будут приняты соответствующие меры, в том числе его ждет дисциплинарная ответственность.
Спустя время представители организации сообщили, что сотрудник был уволен.