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Бросавший снег с Литейного моста в Неву дворник уволен

Дворника, который при уборке пешеходной зоны сбрасывал снег с Литейного моста в Неву, уволили. Детали инцидента приводит tg-канал «Топ новости Петербурга».

Мужчина, очищая Литейный мост от снега сегодня, 15 февраля, сбрасывал осадки в акваторию Невы. Отмечается, что такой способ уборки запрещен: за него грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» прокомментировали ситуацию.

В рабочем порядке исполнителю по этому контракту направлено предупреждение о недопустимости подобных действий и проведении работы с сотрудниками. К работнику, участвовавшему в сбросе снега, будут приняты соответствующие меры, в том числе его ждет дисциплинарная ответственность.

Пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

Спустя время представители организации сообщили, что сотрудник был уволен.

ЖКХ
штрафы