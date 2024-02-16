Бросавший снег с Литейного моста в Неву дворник уволен

В рабочем порядке исполнителю по этому контракту направлено предупреждение о недопустимости подобных действий и проведении работы с сотрудниками. К работнику, участвовавшему в сбросе снега, будут приняты соответствующие меры, в том числе его ждет дисциплинарная ответственность.