Какой сегодня праздник: 16 февраля

Что интересного произошло 16 февраля?
Россия сегодня отмечает День архива Минэнерго. 16 февраля отмечается День архива Минэнерго России, история которого началась еще в 1939 году 24 января, в день создания Народного Комиссариата электростанций и электропромышленности в СССР. 16 февраля 1939 года принято считать исторически датой основания архива Минэнерго, потому что как раз в этот день структурное подразделение министерства энергетики РФ приступило к своим обязанностям, связанным с осуществлением хранения, комплектования учета и использования архивных документов деятельности министерства энергетики России.
Также 16 февраля 1941 года — День сияющей звезды КНДР (День рождения Ким Чен Ира). Ким Чен Ир (16 февраля 1941 или 1942 — 17 декабря 2011) — корейский государственный, партийный и военный деятель. Сын «великого вождя» Ким Ир Сена. Ким Чен Ир рассказывал, как он проводит свое свободное время: «Люблю идти в гущу народа, проводить время вместе с ним. Интересуюсь, как живут и работают жители нашей страны, забочусь о них, задушевно с ними беседую, разделяю с ними горе и радость — вот что для меня самое плодотворное и отрадное дело. И еще — я люблю чтение и музыку».
А еще сегодня по всей Литве вывешивают государственные флаги: в этот день Литва празднует важный государственный праздник — День восстановления Литовского государства. 16 февраля 1918 года на заседании в Вильнюсе наделенный полномочиями народа Совет Литвы провозгласил восстановление независимого демократического Литовского государства, подписав Акт о независимости Литвы, или Акт 16 февраля. Согласно этому документу Литва провозглашалась независимым государством, которое должно управляться на демократических началах, со столицей в городе Вильнюс. Это событие имело важное значение для жизни страны, которая с XVI века не имела полной самостоятельности, так как сначала входила в состав Речи Посполитой, а с XVIII века — в состав Российской Империи. Поэтому в настоящее время этой дате уделяется внимание на государственном уровне.
16 февраля — День свежего ананаса. Ананас — это тропическое растение, о принадлежности которого к той или иной группе до сих пор ведутся споры. Но никто не может поспорить с тем фактом, что оно содержит в себе большое количество витаминов и полезных веществ. Всему миру ананас стал известен благодаря Колумбу. Именно этот мореплаватель нашел плоды ананаса в Центральной Америке.
Исторические события 16 февраля в мире
1923-й — Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона;
1925-й — в Минске была открыта Библиотека Института белорусской культуры;
1968-й — начала функционировать первая в США служба спасения — 911, произошло это в городе Хейливилл (штат Алабама);
1976-й — в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль марки «КамАЗ».
Исторические события 16 февраля в Казахстане
1992-й — состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Новой Зеландией;
2010-й — в Акмолинской областной универсальной научной библиотеке имени Магжана Жумабаева состоялась презентация книги местного журналиста и писателя Жанатая Бекенова «Канай би и его потомки».
Дни рождения знаменитостей 16 февраля в мире
- В 1804 году родился Жюль Габриель Жанен — французский писатель, критик и журналист (роман «Мертвый осел и гильотинированная женщина»);
- в 1904 году родился Джордж Кеннан — американский дипломат, политолог и историк. Наиболее известен как идейный отец «политики сдерживания» времен Холодной войны;
- в 1940 году родился Борис Агешин — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Классик российской пантомимы, первый профессиональный советский мим;
- в 1942 году родился Ким Чен Ир — северокорейский государственный, партийный и военный деятель, Великий Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики, Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, сын Великого Вождя Ким Ир Сена. Генералиссимус КНДР (2012, посмертно). Четырежды Герой КНДР.
Кто родился 16 февраля в Казахстане
В 1933 году родился Жабайхан Абдильдин — выдающийся ученый, основоположник казахстанской школы философов по теории диалектики и диалектической логике, доктор философских наук, профессор, академик НАН Республики Казахстан, заслуженный деятель науки Республики Казахстан.
День смерти знаменитостей 16 февраля в мире
- В 1899 году умер Феликс Фор — французский политик, президент Франции (1895−1899);
- в 1934 году умер Эдуард Багрицкий — русский советский поэт, драматург, переводчик;
- в 1957 году умер Иосиф Гофман — американский пианист и композитор польского происхождения;
- в 2006 году умер Геннадий Цыганков — советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.
День ангела
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