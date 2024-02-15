Какой сегодня праздник: 16 февраля

А еще сегодня по всей Литве вывешивают государственные флаги: в этот день Литва празднует важный государственный праздник — День восстановления Литовского государства. 16 февраля 1918 года на заседании в Вильнюсе наделенный полномочиями народа Совет Литвы провозгласил восстановление независимого демократического Литовского государства, подписав Акт о независимости Литвы, или Акт 16 февраля. Согласно этому документу Литва провозглашалась независимым государством, которое должно управляться на демократических началах, со столицей в городе Вильнюс. Это событие имело важное значение для жизни страны, которая с XVI века не имела полной самостоятельности, так как сначала входила в состав Речи Посполитой, а с XVIII века — в состав Российской Империи. Поэтому в настоящее время этой дате уделяется внимание на государственном уровне.