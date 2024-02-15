Молдову ждут идеальные выходные: Тепло и солнце вовзращаются — синоптики уверяют, что морозов этой зимой уже не будет

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В последние дни этой недели в Молдове ночная температура воздуха опустится ниже нуля, а днём будет максимум +7.. +10 градусов по Цельсию.
Агрономы плодоводческих агрохозяйств считают, что такой температурный режим может вызвать стресс и снижение резистентности косточковых фруктов, особенно абрикоса ранних сортов. Впрочем, период похолодания будет непродолжительным, тёплая погода вернётся совсем скоро.
Ситуация вызывает опасение в связи с тем, что следующая волна потепления может продержаться продолжительный период времени. В таком случае как минимум на юге страны может случиться очень раннее цветение абрикоса и миндаля — уже во второй декаде марта. Это очень высокий риск, с учётом большой вероятности заморозков вплоть до начала мая.