Молдову ждут идеальные выходные: Тепло и солнце вовзращаются — синоптики уверяют, что морозов этой зимой уже не будет

Ситуация вызывает опасение в связи с тем, что следующая волна потепления может продержаться продолжительный период времени. В таком случае как минимум на юге страны может случиться очень раннее цветение абрикоса и миндаля — уже во второй декаде марта. Это очень высокий риск, с учётом большой вероятности заморозков вплоть до начала мая.