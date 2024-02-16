Выходные в Воронеже: зимние традиции, бесплатные кино и выставка

ВЫСТАВКА МАСТЕРОВ.
16 февраля в выставочном зале на ул. Кирова, 8 откроется ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества «Дыхание весны». В этом году выставка проходит в рамках мероприятий, приуроченных к Году семьи в России. Ведущие мастеров Воронежа и области представят авторские работы, выполненные в различных техниках, — авторская кукла, изделия из бисера, ковка, вышивка, керамика, флористика. В день открытия в 16.00 с концертной программой выступит фольклорный ансамбль «Паветье» под руководством Александры Самотягиной.
В программе выставки, которая продлится две недели, будут проходить мастер-классы по различным художественным направлениям: керамика, декупаж, роспись, тестопластика, декорирование. Выставка продлится до 1 марта. Вход свободный. 0+
ЗИМНИЕ ТРАДИЦИИ.
17 февраля зоопитомнике «Червленый Яр» пройдет необычное мероприятие. «Традиции русских зимних праздников» на лесной территории покажут артисты театра юного зрителя. Актеры воплотят в жизнь героев былин и сказок, поиграют с маленькими посетителями, расскажут о традициях русской зимы с песнями и плясками.
Начало праздника в «Червленом Яру» (ул. Смородиновая, 2д) в 13.00. Вход на территорию открыт с 10.00 до 16.00. 0+
КИНО И КОНЦЕРТЫ В БИБЛИОТЕКЕ.
На выходных в библиотеке имени Никитина воронежцы могут посетить несколько бесплатных мероприятий.
17 февраля в отделе абонемента «Никитинки» (пл. Ленина, 2, к. 104) в рамках клуба любителей поэзии пройдет музыкально-поэтическая встреча «И песня на войну ходила». Она приурочена ко Дню защитника Отечества. Участники клуба познакомят гостей со своими произведениями, а также с творчеством советских поэтов, которые провели свою молодость в сражениях Великой Отечественной войны и на чьи стихи были написаны патриотические песни. Прозвучат стихотворения об отваге, чести, о характере русского солдата и о любви к своей Родине. Воронежские гитаристы исполнят лирические песни. В мероприятии примут участие Галина Гунькина, Леонид Шумовский, Людмила Илларионова, Виктор Лобачев, Надежда Толмакова и другие. Начало в 12.00, вход свободный, 16+
В этот же день в 15.00 в рамках акции «В снежном киноцарстве, морозном государстве» воронежцы могут посмотреть новогоднюю семейную комедию «Вовочка» (режиссер Игорь Мужжухин, 2002 г). Десятилетний Вовочка, непосредственный и неугомонный выдумщик и озорник, невольно доставляет взрослым массу хлопот. С приездом Вовочки на дачу в канун новогодних праздников жизнь тихого подмосковного поселка переворачивается с ног на голову в прямом и переносном смысле… В фильме снимались Вера Новикова, Алексей Гуськов, Инна Ульянова, Михаил Пореченков, Сергей Жигунов, Юрий Шевчук. Показ пройдет в видеозале (пл. Ленина, 2, к. 101), вход свободный, 12+
В это же время в лекционном зале четвертого этажа состоится творческий вечер автора-исполнителя Вадима Немчина. В программе «Версты» финалист международных фестивалей авторской песни, член жюри фестивалей «Мечта» и «Берег», автор сборников «Первоцвет», «Сполохи», «Версты», «Стихи, идущие из сердца» исполнит авторские песни, а также композиции на стихи Ольги Сполоховой, Ирины Астаховой, Татьяны Шавло, Геннадия Петренко, Александра Солдатова, Виктора Люсина, Дмитрия Гуляева, Риты Одиноковой. Начало в 15.00, вход свободный, 12+
18 февраля в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки» пройдет концерт учащихся хорового отделения детской школы искусств № 7 «Веселей с друзьями петь». Программа посвящена 50-летию ДШИ. В музыкальной гостиной выступят детские хоры школы, которые являются лауреатами конкурсов и фестивалей. На сцену «Никитинки» выйдут также учащиеся вокального отделения. Программа концерта составлена из произведений классиков и современных композиторов, обработок народных песен. Начало в 15.00, вход свободный, 6+
КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ.
В дворцовом комплексе Ольденбургских на выходных пройдут два концерта в рамках проекта «Дворцовый Weekend». 17 февраля состоится программа «Музыкальный театр через века» — исполнят оперы от барокко до рока. А 18 февраля запланирован концерт «Музыка и вдохновение». В программе романсы и инструментальная музыка. 12+
ГОД «ПОПКОРН ДРАМЕ».
Театр «Попкорн Драма» 18 февраля отметит год своей сцены (ул. Пятницкого, 52) показом импровизационной музыкальной комедии «Мюзикл». Актеры Алина Бачурина, Лилия Юникова и Данила Чекрыгин будут петь, Ильдар Ахмадишин — вести, а музыкант Вадим Гульванский — аккомпанировать.
«Попкорн Драма» — первый воронежский театр импровизации, который не похож на обычный театр. Одна из особенностей коллектива — постоянно меняющиеся составы артистов. У них не закреплены роли, актеры не учат текст, но всегда готовы импровизировать. В этом «антитеатре» позволяют зрителям и артистам самостоятельно управлять сюжетом во время представления. Начало в 19.00, 16+