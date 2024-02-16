Выходные в Воронеже: зимние традиции, бесплатные кино и выставка

17 февраля в отделе абонемента «Никитинки» (пл. Ленина, 2, к. 104) в рамках клуба любителей поэзии пройдет музыкально-поэтическая встреча «И песня на войну ходила». Она приурочена ко Дню защитника Отечества. Участники клуба познакомят гостей со своими произведениями, а также с творчеством советских поэтов, которые провели свою молодость в сражениях Великой Отечественной войны и на чьи стихи были написаны патриотические песни. Прозвучат стихотворения об отваге, чести, о характере русского солдата и о любви к своей Родине. Воронежские гитаристы исполнят лирические песни. В мероприятии примут участие Галина Гунькина, Леонид Шумовский, Людмила Илларионова, Виктор Лобачев, Надежда Толмакова и другие. Начало в 12.00, вход свободный, 16+