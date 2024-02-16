Что можно и нельзя делать в день Симеона и Анны 16 февраля, который называют почин весны

Запрещено провоцировать ссоры и выяснять отношения с близкими людьми. Не рекомендуется долго спать, а также бездельничать. Согласно приметам, весь год пройдет впроголодь. Нельзя носить черную одежду 16 февраля, так как могут начаться несчастья и беды. Не следует давать деньги в долг. Это грозит финансовыми трудностями.