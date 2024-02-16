Что можно и нельзя делать в день Симеона и Анны 16 февраля, который называют почин весны

Православная церковь на следующий день после Сретения Господня, 16 февраля 2024 года, вспоминает святого Симеона Богоприимца, а также пророчицу Анну. В народе празднуют Починки, или почин весны.
Что нельзя делать 16 февраля
Запрещено провоцировать ссоры и выяснять отношения с близкими людьми. Не рекомендуется долго спать, а также бездельничать. Согласно приметам, весь год пройдет впроголодь. Нельзя носить черную одежду 16 февраля, так как могут начаться несчастья и беды. Не следует давать деньги в долг. Это грозит финансовыми трудностями.
Что можно делать 16 февраля
По традиции, принято ходить в церковь и молиться святым, которые считаются покровителями детей. Кроме того, 16 февраля проводят генеральную уборку и занимаются бытовыми делами, а также чинят вещи.
Согласно приметам, шумящие за окнами воробьи указывают, что весна окажется ранней. В том случае, если коты долго спят, то лето выдастся жарким. Иней, возникший на деревьях ночью, предупреждает о похолодании.