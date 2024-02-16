Любовь к мужчине из Владивостока до сих пор осталась в сердце Анастасии Волочковой

«Эта любовь осталась в моем сердце до сих пор. Несмотря на то, что это расстояние в десять тысяч километров, это семь часов разницы во времени, но я помню, как я до трех часов ночи сидела и ждала, пока наступит у них на Дальнем Востоке десять часов утра и постоянно писала ему», — вспомнила балерина.