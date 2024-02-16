Любовь к мужчине из Владивостока до сих пор осталась в сердце Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к мужчине из Владивостока. Как рассказала светская львица в интервью каналу Teleprogramma.pro в День святого Валентина, ее роман с бизнесменом по имени Бахтияр продлился около двух лет, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на сетевое издание.
«Два года мы были вместе с человеком по имени Бахтияр. Я его называла “восточный принц”. Это случилось на Дальнем Востоке. Он жил во Владивостоке, и мы путешествовали вместе в Грецию, на Мальдивы мои любимые» — рассказала Анастасия Волочкова.
По словам балерины, этот роман был очень сложным из-за огромного расстояния и разницы во временных поясах, но оставил заметный след в ее душе. Как стало известно редакции, во время одного из визитов во Владивосток, возлюбленный подарил Анастасии машину. А еще балерина хвалилась, что Бахтияр готовит для нее самую вкусную яичницу..
«Эта любовь осталась в моем сердце до сих пор. Несмотря на то, что это расстояние в десять тысяч километров, это семь часов разницы во времени, но я помню, как я до трех часов ночи сидела и ждала, пока наступит у них на Дальнем Востоке десять часов утра и постоянно писала ему», — вспомнила балерина.