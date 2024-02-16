Еще одного осиротевшего гималайского медвежонка спасли в Приморье

За медвежонком приехали специалисты и доставили его в реабилитационный центр для диких животных в село Алексеевка. Там зверь сможет войти в спячку, что и должен делать в холодное время года. Когда он подрастет и окрепнет, малыша выпустят в естественную среду обитания.