Еще одного осиротевшего гималайского медвежонка спасли в Приморье

В Приморье спасли еще одного осиротевшего гималайского медвежонка. На этот раз косолапый сам вышел к людям.
Как рассказали в Минлесхозе, на горячую линию охотнадзора накануне поступило сообщение, что в селе Тургенево Лесозаводского городского округа детеныш гималайского медведя забрался в подсобное помещение.
За медвежонком приехали специалисты и доставили его в реабилитационный центр для диких животных в село Алексеевка. Там зверь сможет войти в спячку, что и должен делать в холодное время года. Когда он подрастет и окрепнет, малыша выпустят в естественную среду обитания.
Напомним, ранее другого медвежонка-сироту обнаружили охотинспекторы в Пограничном муниципальном округе во время рейда.