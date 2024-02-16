Прогноз погоды на 16 февраля в Приморье озвучили синоптики

В пятницу, 16 февраля, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», умеренный ветер возьмет направление с юго-запада, а температура воздуха составит −7…+2°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, утром северо-западный умеренный до сильного, в конце дня сильный. Температура −2…-4°C, в утренние часы −9…-11°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков, ветер южный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха 0…-2°С, в утренние часы −17…-19°С.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха −1…+1°C, в утренние часы −7…-9°С.