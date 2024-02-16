«Позор на весь край»: выходка дамы в такси во Владивостоке «ошарашила» народ — видео

В ответ таксист спокойно разъясняет, что подъехал именно туда, куда указала пассажирка. После прибытия на точку назначения, женщина отказалась оплачивать проезд, заявив, что переведет деньги позже. Перед выходом из машины она еще успевает обвинить водителя в недостойном поведении. Видео опубликовал Telegram-канал «dpskontrol_125rus» (18+).