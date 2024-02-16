«Позор на весь край»: выходка дамы в такси во Владивостоке «ошарашила» народ — видео

В социальных сетях Приморского края появилось видео с камеры водителя такси, которое вызвало активное осуждение со стороны жителей.
На кадрах видно, как в автомобиль садится женщина, заказавшая такси. С самого начала пассажирка начинает высказывать водителю недовольство, обвиняя его в неправильной точке подачи машины.
В ответ таксист спокойно разъясняет, что подъехал именно туда, куда указала пассажирка. После прибытия на точку назначения, женщина отказалась оплачивать проезд, заявив, что переведет деньги позже. Перед выходом из машины она еще успевает обвинить водителя в недостойном поведении. Видео опубликовал Telegram-канал «dpskontrol_125rus» (18+).
В итоге, по словам таксиста, оплату за проезд дама так и не перевела. Ситуация вызвала массовое возмущение приморцев в комментариях:
«Позор на весь край»;
«Прямо на камеру, стыдоба»,
«Какая мерзость, нельзя же так».