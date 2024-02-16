Хабаровских студентов зовут учиться за счёт государства

— По программе, правительство Хабаровского края, помимо обучения, за счёт бюджета готово оплачивать стипендию, проживание в общежитии, а также проезд к месту практики или трудоустройства. Необходимо отметить, что студенты старших курсов исполняют свои обязанности по договору на общих условиях, то есть учащиеся за счёт государства в любом случае должны будут отработать все три года в том учреждении, куда его определили. Если же условия договора будут нарушены, то участник программы обязан вернуть деньги за обучение и выплатить неустойку, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе краевого министерства образования.