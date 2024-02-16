Хабаровских студентов зовут учиться за счёт государства

Город Хабаровск присоединился к программе «Образовательный кредит», которая ранее была доступна только в муниципальных районах региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь, благодаря ей, студенты педагогических специальностей смогут получать образование за счёт бюджета субъекта, но с некоторыми условиями.
«Образовательный кредит» во-многом схож с системой целевого набора. Но договор на целевое обучение заключается с выпускниками школ, а здесь претендовать на компенсацию расходов на получение специальности может уже студент — учащийся высшего или средне-специального учреждения, независимо от курса. С момента заключения договора за него начинает платить бюджет Хабаровского края. Помимо этого, существуют и другие меры поддержки.
— По программе, правительство Хабаровского края, помимо обучения, за счёт бюджета готово оплачивать стипендию, проживание в общежитии, а также проезд к месту практики или трудоустройства. Необходимо отметить, что студенты старших курсов исполняют свои обязанности по договору на общих условиях, то есть учащиеся за счёт государства в любом случае должны будут отработать все три года в том учреждении, куда его определили. Если же условия договора будут нарушены, то участник программы обязан вернуть деньги за обучение и выплатить неустойку, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе краевого министерства образования.
Заявки на участие в программе принимаются на постоянной основе. Общая квота на весь Хабаровский край составляет 30 человек. Подать заявление можно по адресу: ул. Владивостокская, 57, каб. 20, а задать вопросы — по телефону 8−4212−55−68−53.