Во Владивостоке дрифтеры устроили из реликтового озера кладбище покрышек

В мэрии корр. ИА PrimaMedia ответили, что проведение гонок с управлением спорта не согласовывалось. Кроме того, в соответствии с постановлением, подписанным мэром Константином Шестаковым, на территории Владивостока запрещен выезд на лед в определенные периоды года. За нарушение полагается штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 3 до 5 тыс рублей; на юридических лиц — от 20 до 50 тыс рублей. Кроме того, даже выход на лед разрешен только до определенного времени — 1 марта.