Во Владивостоке дрифтеры устроили из реликтового озера кладбище покрышек

Во Владивостоке горожане бьют тревогу из-за ситуации на острове Русском в районе мыса Ахлёстышева. Одно из местных озёр, которое считается реликтовым, стало площадкой для любителей зимнего дрифта. После «заносчивой» езды экстремалы оставляют автопокрышки, а когда лед тает, резина оседает на дне водоёма и создаёт потенциальные экологические проблемы, сообщает ИА PrimaMedia.
Жители подчёркивают, что ежегодно на озере проходят гонки дрифтеров, которые, раскладывая покрышки по всей территории водоема, даже не догадываются о губительных последствиях своих действий. После гонок никто не занимается уборкой резины, а когда лёд начинает таять, покрышки оказываются на дне озера. Горожане волнуются, что реликтовое озеро загрязняется, и если на это никто не обратит внимание, то вскоре вместо водоёма здесь может образоваться настоящее «кладбище» автопокрышек.
«Озеро является реликтовым, но никто не проявляет интереса к очистке его от покрышек. На территории обитают множество птиц, включая цапель, и, судя по всему, дно водоёма уже покрыто резиной», — высказывает обеспокоенность одна из горожанок.
В мэрии корр. ИА PrimaMedia ответили, что проведение гонок с управлением спорта не согласовывалось. Кроме того, в соответствии с постановлением, подписанным мэром Константином Шестаковым, на территории Владивостока запрещен выезд на лед в определенные периоды года. За нарушение полагается штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 3 до 5 тыс рублей; на юридических лиц — от 20 до 50 тыс рублей. Кроме того, даже выход на лед разрешен только до определенного времени — 1 марта.
После обращения редакции ИА PrimaMedia в мэрии взяли на контроль вопрос о том, как будет решаться ситуация со спасением озера.