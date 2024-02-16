Что произошло в Иркутске 16 февраля 2024 года: последние новости

В Иркутске следком завел уголовное дело из-за дорожного конфликта в центре города. Там двое мужчин силой вытащили водителя из авто на проезжу. часть и стали избивать. Выясняются личности участников конфликта.
В Тайшетском районе суд вынес приговор организатору наркопритона. Мужчина регулярно предоставлял помещение наркозависимым. Он продал два полимерных свертка с веществом. При обыске у него нашли еще несколько свертков.
В Иркутске собака набросилась на школьников, в одного из которых она вгрызлась. Ребята в тот момент возвращались из школы. Собаку от детей отогнали очевидцы произошедшего. Хозяину пса выдали предостережение о недопустимости самовольного выгула собаки.