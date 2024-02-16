Что произошло в Иркутске 16 февраля 2024 года: последние новости

В Иркутске собака набросилась на школьников, в одного из которых она вгрызлась. Ребята в тот момент возвращались из школы. Собаку от детей отогнали очевидцы произошедшего. Хозяину пса выдали предостережение о недопустимости самовольного выгула собаки.