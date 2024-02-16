Выплаты повысят еще одной категории россиян: дата

Рост выплат анонсировал Владимир Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий, пишет «Парламентская газета». Так, в городах, где проживает от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи будут получать сверх зарплаты еще 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей.
В населенных пунктах, где число жителей менее 50 тысяч, врачам дополнительно будут выплачивать 50 тысяч рублей, а медсестрам — 30 тысяч рублей. Кроме того, во всех регионах должны будут повысить с 1 апреля окладную часть заработной платы медработников до 50%. При этом уровень дополнительных выплат сохранится, и с апреля медработники начнут получать повышенные выплаты задним числом за март.
Ранее Минтруд сообщил об индексации пенсий с 1 апреля, размер ежемесячных выплат увеличится на 7,5%, что превышает прошлогодний официальный уровень инфляции. Из федерального бюджета на эти цели выделят 37,5 миллиарда рублей, а индексация коснется 4,1 миллиона граждан страны. Также в министерстве объяснили, какие выплаты учтут в доходе семьи при назначении пособий.