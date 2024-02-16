Выплаты повысят еще одной категории россиян: дата

В населенных пунктах, где число жителей менее 50 тысяч, врачам дополнительно будут выплачивать 50 тысяч рублей, а медсестрам — 30 тысяч рублей. Кроме того, во всех регионах должны будут повысить с 1 апреля окладную часть заработной платы медработников до 50%. При этом уровень дополнительных выплат сохранится, и с апреля медработники начнут получать повышенные выплаты задним числом за март.