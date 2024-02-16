В Хабаровском крае в январе диспансеризацию прошли больше 37 тысяч человек

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в январе 2024 года с этой целью посетили врачей более 37 тысяч жителей края. Бесплатное обследование возможно в рамках реализации президентского нацпроекта «Здравоохранение», оно позволяет выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и таким образом сберегать жизни.
За год планируются охватить мероприятиями 71 процент жителей региона, то есть около 900 тысяч человек. Диспансеризация рассчитана на граждан в возрасте от 18 до 39 лет. Обследование нужно проходить один раз в три года. В 2024 году под диспансеризацию попали люди, родившиеся в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах. После 40 лет проходить ее можно ежегодно.
По итогам осмотра пациентов врачи диагностировали 102 новых случая заболевания системы кровообращения, включая ишемические болезни сердца, 10 — сахарного диабета, 18 — органов дыхания, 17 — органов пищеварения.