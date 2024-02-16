В Артеме 17 мигрантов-нелегалов готовили еду в торговом центре

В следственном подразделении отдела МВД по городу Артему открыли уголовное дело о незаконной миграции. Полиция провела проверку в торговом центре на улице Фрунзе и выявила иностранных рабочих, которые трудились над приготовлением пищевой продукции поварами, кондитерами и пекарями. После проверки документов, оказалось, что 17 мигрантов из них 12 женщин, находятся в стране нелегально.
Незаконных мигрантов доставили в отдел полиции для проведения разбирательства. Были составлены протоколы об административных нарушениях согласно ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима проживания в РФ, связанное с отсутствием документов, подтверждающих право пребывания в стране» и ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконная трудовая деятельность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ».
Суд назначил мигрантам штрафы с принудительным перемещением за пределы Российской Федерации. До завершения процедуры выдворения правонарушители будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация группой лиц по предварительному сговору незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконного пребывания в Российской Федерации».
В помещении торгового центра проведены обыски, изъята документация. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия. Представителя юрлица пригласили в полицию для оформления материалов об административной ответственности за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности.