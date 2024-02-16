В Артеме 17 мигрантов-нелегалов готовили еду в торговом центре

В следственном подразделении отдела МВД по городу Артему открыли уголовное дело о незаконной миграции. Полиция провела проверку в торговом центре на улице Фрунзе и выявила иностранных рабочих, которые трудились над приготовлением пищевой продукции поварами, кондитерами и пекарями. После проверки документов, оказалось, что 17 мигрантов из них 12 женщин, находятся в стране нелегально.