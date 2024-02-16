Хабаровский край занял второе место по количеству небезопасного общепита

На Дальнем Востоке проанализировали работу предприятий общепита. Как оказалось, вне правового поля такие организации чаще всего работают в Приморье. На втором месте оказался Хабаровский край.
Как сообщили в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, в Хабаровском крае на сегодняшний день работают 711 организаций. Из них зарегистрированы в ФГИС «ВетИс» 530 предприятий. Отсутствие данных свидетельствует о том, что предприниматели работают с потенциально опасной продукцией, нет возможности отследить обращение с отходами, которые вместо утилизации могут повторно попадать в оборот или нелегально скармливаться животным в личных подсобных хозяйствах, становясь источником распространения опасных заболеваний.
Проверки предприятий общепита продолжаются. Работу проводят в связи с участившимися случаями отравления посетителей заведений общественного питания или заказчиков-покупателей готовой еды. В ходе разбирательств выясняется, что в подобных случаях организации общепита не были зарегистрированы в ФГИС «ВетИС» и использовали мясное сырье неизвестного происхождения. Решается вопрос о внесении корректировок в нормативно-правовые документы.