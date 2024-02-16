С улиц Октябрьского района Красноярска вывезли 2,5 тыс кубометров покрышек

С территории Октябрьского района Красноярска вывезли более 2,5 тысяч кубометров покрышек. Об этом сообщили в мэрии города.
В Октябрьском районе подвели итоги работы мобильной бригады за 2023 год. Было очищено от снега и наледи 8870 кв. метров территории, 3704 кв. метров лестниц, удалено более 1,5 тысяч незаконных баннеров, листовок
С территории Октябрьского района вывезли более 2,5 тысяч кубометров покрышек.
Ранее сообщалось о том, что с Ленинского района Красноярска в январе вывезли 8 КамАЗов покрышек.