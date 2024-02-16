Двоих мужчин сняли с рейса Москва — Хабаровск в Шереметьево из-за драки

Самолет рейса Москва — Хабаровск, вылетавший из аэропорта Шереметьево 14 февраля, задержали из-за драки. Информацию «КП» — Хабаровск" подтвердил один из пассажиров, находившихся в тот момент на борту воздушного судна. По словам Александра Иванова*, командир экипажа объявил по громкой связи о причине задержки, и принес свои извинения за предоставленные неудобства.
— Капитан судна извинился, и объяснил, что вылет задержали из-за снятия двоих пассажиров с рейса. Как позже я узнал, два парня подрались по пути в самолет, причем одному неплохо так досталось, в больницу увезли, — сообщил редакции Александр, пассажир.
В Сети разошлась информация, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, и перед самым вылетом между ними произошел конфликт, а затем и драка, в которой один другому сломал нос. Подтверждения данной информации пока не поступало.