Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» покидает свой пост

— Хочу поблагодарить Александра Николаевича за совместную работу. Он согласился принять команду в непростой период после провального выступления в Кубке страны. Желаю ему только удачи в дальнейшей карьере. «СКА-Нефтянику» нужно двигаться дальше. Мы рассчитываем, что смена тренера на этом отрезке «встряхнет» команду перед решающими матчами чемпионата, но, самое главное, даст время новому наставнику на подготовку к следующему сезону, — рассказал и.о. президента ХК «СКА-Нефтяник», директор клуба Антон Егорьков.