Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» покидает свой пост

Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» договорился с главным тренером команды Александром Савченко о прекращении отношений. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хочу поблагодарить Александра Николаевича за совместную работу. Он согласился принять команду в непростой период после провального выступления в Кубке страны. Желаю ему только удачи в дальнейшей карьере. «СКА-Нефтянику» нужно двигаться дальше. Мы рассчитываем, что смена тренера на этом отрезке «встряхнет» команду перед решающими матчами чемпионата, но, самое главное, даст время новому наставнику на подготовку к следующему сезону, — рассказал и.о. президента ХК «СКА-Нефтяник», директор клуба Антон Егорьков.
К следующим матчам, которые хабаровчане проведут в Мурманске и Казани, команду будет готовить уже новый наставник. Имя специалиста будет озвучено после соблюдения всех юридических процедур.
Напомним, накануне хабаровские «кабаны» одержали уверенную победу над лидером нынешнего сезона архангельским «Водником».