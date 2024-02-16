ХК «Сибирь» выиграл домашний матч у «Нефтехимика»

В четверг, 15 февраля, ХК «Сибирь» выиграла в домашнем матче с «Нефтехимиком». Итоговый счет составит 2:1 по буллитам.
В начале новосибирские спортсмены уступали противнику со счетом 0:1, пропустив гол в первом периоде. Однако на 55-й минуте третьего периода защитник Тревор Мерфи забросил шайбу. В серии буллитов форвард Михаил Назаров забил решающий гол.
По итогам этого матча у «Сибири» 62 очка в 64 матчах и 10 место в таблице Восточной конференции. У «Нефтехимика» 65 баллов.
Напомним, ХК «Сибирь» расторг контракт с защитником Федором Гордеевым.