Детям до 3 лет бесплатно лечат зубы под наркозом в Новосибирске

Новыми стоматологическими модулями с наркозно-дыхательными аппаратами оборудованы два кабинета. Плюс есть специальная комната для пробуждения, где ребенок может оставаться в течение двух часов после врачебных манипуляций. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.