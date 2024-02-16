Детям до 3 лет бесплатно лечат зубы под наркозом в Новосибирске

Новыми стоматологическими модулями с наркозно-дыхательными аппаратами оборудованы два кабинета. Плюс есть специальная комната для пробуждения, где ребенок может оставаться в течение двух часов после врачебных манипуляций. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
В каждом кабинете работает стоматолог, медсестра, анестезиолог-реаниматолог и анестезист.
Малыши до трех лет могут лечить зубы под наркозом по полису ОМС, для детей постарше эта процедура будет платной. В любом случае лечение осуществляется только по направлению лечащего стоматолога.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что первая в НСО передвижная стоматология отправится в путь уже на следующей неделе.