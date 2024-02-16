«Бойцам к 23 февраля»: гуманитарный груз из Красноярска отправили на Донбасс

«Посильную помощь в формировании груза оказывали работники учреждений социальной сферы и неравнодушные жители, — рассказали в мэрии. — ​Вместе с бытовыми и хозяйственными припасами бойцам были направлены письма и рисунки от школьников и детсадовцев, а также сладкие гостинцы к чаю».