«Бойцам к 23 февраля»: гуманитарный груз из Красноярска отправили на Донбасс

В канун Дня защитника Отечества его передадут военным Сибирской дивизии на передовую.
В составе груза — продукты питания длительного хранения и медикаменты, окопные печи и свечи, средства радиосвязи, отечественный внедорожник «Нива», генератор, запчасти для техники и другие необходимы вещи.
«Посильную помощь в формировании груза оказывали работники учреждений социальной сферы и неравнодушные жители, — рассказали в мэрии. — Вместе с бытовыми и хозяйственными припасами бойцам были направлены письма и рисунки от школьников и детсадовцев, а также сладкие гостинцы к чаю».
Грузовики с гуманитарным грузом 15 февраля направились к месту назначения. По прибытии его распределят адресно между красноярскими бойцами.