В Роспотребнадзоре дали советы по выбору моркови

Специалисты красноярского ведомства дали рекомендации в своем телеграм-канале.
Во-первых, морковь нужно выбирать по красоте и яркости — овощи должны быть яркими. Это признак наличия витаминов. На морковке не должно быть трещин, она должна быть гладкой, твердой.
Во-вторых, нет особой разницы, покупать мытую морковь или немытую. Однако мытая может храниться меньше.
В-третьих, не стоит покупать морковку с темными пятнами, с зелеными пятнами, с отростками. Если морковь мягкая, то она уже гниет, такую брать нельзя.