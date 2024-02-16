Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору моркови

Специалисты красноярского ведомства дали рекомендации в своем телеграм-канале.
Источник: Freepik

Специалисты красноярского ведомства дали рекомендации в своем телеграм-канале.

Во-первых, морковь нужно выбирать по красоте и яркости — овощи должны быть яркими. Это признак наличия витаминов. На морковке не должно быть трещин, она должна быть гладкой, твердой.

Во-вторых, нет особой разницы, покупать мытую морковь или немытую. Однако мытая может храниться меньше.

В-третьих, не стоит покупать морковку с темными пятнами, с зелеными пятнами, с отростками. Если морковь мягкая, то она уже гниет, такую брать нельзя.

торговля