В Челябинске отменили занятия младшим и средним классам первой смены

Напомним, вчера в южноуральских школах также пришлось отменять занятия для ряда школьников из-за морозной погоды. Ранее синоптики предупреждали, что в отдельных местах на территории Челябинской области в ночь с 15 на 16 февраля температура воздуха может опуститься до минус 40 градусов.