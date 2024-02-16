В Челябинске отменили занятия младшим и средним классам первой смены

Холодная погода продолжает вносить коррективы в образовательный процесс на Южном Урале. Сегодня, 16 февраля принято решение оставить по домам учеников с первого по седьмой классы первой смены. Вторая смена будет учиться в обычном режиме.
Напомним, вчера в южноуральских школах также пришлось отменять занятия для ряда школьников из-за морозной погоды. Ранее синоптики предупреждали, что в отдельных местах на территории Челябинской области в ночь с 15 на 16 февраля температура воздуха может опуститься до минус 40 градусов.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в южноуральском нацпарке замерз родник с питьевой водой.