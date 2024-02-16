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Новосибирск признали самым романтичным городом России

Новосибирск признали самым романтичным городом России, по данным аналитиков сервиса «Авито Работа».
Источник: Freepik

Об этом сообщил портал Оm1.ru.

Они выяснили, что влюбленность повышает производительность труда новосибирцев в несколько раз. А 76% сибиряков в этот момент и вовсе готовы на трудовые подвиги.

На втором месте — Челябинск, где только 71% влюбленных жителей может работать ударными темпами.

В целом, подобное влияние любовь оказывает на 62% жителей России. 69% россиян строить карьеру помогает крепкая семья. Важнее всего семья в этом плане для жителей Уфы, Красноярска, Омска и Челябинска.

Новосибирцы предпочитают не смешивать семью и работу. А 44% жителей областной столицы и вовсе готовы отказаться от перспективного предложения ради семейного счастья.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирцы стали третьими в рейтинге увлеченности онлайн-шопингом.