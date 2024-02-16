В Новосибирском зоопарке показали кормление пингвинов Гумбольдта

В Новосибирском зоопарке кормление пингвинов Гумбольдта попало на видео. Ролик размещен в официальном паблике группе учреждения в «ВКонтакте».
«В вольерном комплексе часто проводятся показательные кормления. Птицы приучены брать рыбу из рук кипера, и за своей порцией выстраиваются в очередь, как дисциплинированные ребята в детском саду», — говорится в посте.
Пингвины Гумбольдта — единственные, кто обитают в тропиках, например, на западном побережье Южной Америки, в пустыне Атакама, в Чили, где проходит холодное Перуанское течение. Иногда их также называют перуанскими пингвинами.
Пингвины этого вида создают пару на всю жизнь. В пустыне они укрывают свое потомство в норам, чтобы уберечь от палящего солнца.
Напомним, манул из Новосибирского зоопарка поставил лапки на хвост во время снегопада.