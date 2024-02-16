Сильный снегопад мешает открыть пассажирское движение по трассе Лидога-Ванино

— Больше всего метет на участке от Лидоги до 290 километра, и на Серпантине, это участок от 460 до 495 км. Сложные участки, из-за перепадов высот ветер приносит метель, что снижает видимость. Поэтому пока трасса закрыта для рейсовых автобусов, — сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток». Вместе с тем, для грузовиков и легковых машин ограничений нет: в чрезвычайном случае они могут остановиться на обочине и переждать непогоду или развернуться, а вот пассажирский транспорт, если вышел на линию, должен следовать расписанию и завершить маршрут.



Отметим, что на перевалах наметилось улучшение погоды и не исключено, что уже завтра движение пассажирского транспорта в Ванино и Советскую Гавань будет открыто.