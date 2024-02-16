Шведский стол на приморских берегах: морские деликатесы выносит прибоем тоннами

Cудя по кадрам видео, на берегу оказались спизулы, также известные в народе как песчанки. Обычно они обитают недалеко от берега, на глубине около десяти метров. Чаще всего на побережье они оказываются после шторма или просто из-за больших волн. Достигающая половины килограмма, песчанка считается диетическим деликатесом, почти не содержащим жир. Зато йода, калия, магния и витаминов в ней предостаточно. Знатоки отмечают, что мясо спизулы похоже на курицу и имеет сладковато-сливочный привкус.