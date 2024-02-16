Шведский стол на приморских берегах: морские деликатесы выносит прибоем тоннами

Неожиданный подарок судьбы вынесло на приморские берега в районе поселка Волчанец. Очередной рабочий день местные жители встретили в компании тысяч ракушек, оказавшихся на прибрежном песке. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Cудя по кадрам видео, на берегу оказались спизулы, также известные в народе как песчанки. Обычно они обитают недалеко от берега, на глубине около десяти метров. Чаще всего на побережье они оказываются после шторма или просто из-за больших волн. Достигающая половины килограмма, песчанка считается диетическим деликатесом, почти не содержащим жир. Зато йода, калия, магния и витаминов в ней предостаточно. Знатоки отмечают, что мясо спизулы похоже на курицу и имеет сладковато-сливочный привкус.
«Набирают ведрами, мешками, ящиками, коробками. Приезжайте, ракушки валом!», — делятся пользователи сети.
Остается загадкой, откуда этих моллюсков принесло в таком количестве, однако какова бы ни была причина, местным жителям, которые с энтузиазмом собирают донных гостей в ведра, можно только позавидовать.
Отметим, в Приморье, окруженным морем, это далеко не первый такой случай. Ранее «Комсомольская правда» уже рассказывала о подобном. Например, морскими деликатесами неоднократно был усыпан берег бухты Лазурная.