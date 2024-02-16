Престарелого жителя Артёма задержали за показ непристойных фото

В Артёме задержали престарелого мужчину, который демонстрировал непристойные фотоснимки случайным прохожим, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомства, злоумышленником оказался 74-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».
Вопрос об избрании меры пресечения находится на рассмотрении.