Любовь в сердце: как «принц» из Владивостока очаровал светскую львицу Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова поделилась личными воспоминаниями о своем бывшем возлюбленном из Владивостока, с которым у нее были теплые отношения. Свой рассказ светская львица приурочила еще к 14 февраля — Дню всех влюбленных. Как пишет портал teleprogramma (18+), роман, длившийся около двух лет, был полон событий и приключений, включая путешествия в Грецию и на Мальдивы, а также нежные знаки внимания, такие как вкуснейшая яичница от Бахтияра и дорогой подарок — автомобиль.
Волочкова с теплотой вспоминает своего «восточного принца», как она ласково называла Бахтияра, с которым познакомилась несколько лет назад именно на День влюбленных. Несмотря на то что их отношения были сложными из-за большого расстояния и разницы во времени, любовь к этому мужчине осталась в ее сердце на всю жизнь.
Балерина подчеркивает, что несмотря на расстояние в 10 тысяч километров и семь часов разницы во времени, она до сих пор помнит те моменты, когда до глубокой ночи ждала утра во Владивостоке, чтобы написать своему возлюбленному.
Эта история любви, пережитая на фоне живописных мест Дальнего Востока и теплых берегов Мальдив, оставила неизгладимый след в сердце известной балерины, напоминая о том, что истинные чувства преодолевают любые преграды.