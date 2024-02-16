Любовь в сердце: как «принц» из Владивостока очаровал светскую львицу Волочкову

Волочкова с теплотой вспоминает своего «восточного принца», как она ласково называла Бахтияра, с которым познакомилась несколько лет назад именно на День влюбленных. Несмотря на то что их отношения были сложными из-за большого расстояния и разницы во времени, любовь к этому мужчине осталась в ее сердце на всю жизнь.