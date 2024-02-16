В Хабаровском крае выросла рождаемость

В Хабаровском крае зафиксирован рост рождаемости. По данным зампреда правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, в январе текущего года на свет появились 1068 детей. Это почти на 12% больше, чем показатели прошлого года.
— Положительная динамика зафиксирована в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Так, в краевой столице в январе появилось на 90 малышей больше, чем за аналогичный период 2023 года, в Городе юности, соответственно, зарегистрировано на 37 детей больше, — рассказал Евгений Никонов.
Между тем в 2024 году в Хабаровском крае вырос материнский капитал. Выплату традиционно проиндексировали по всей стране. На этот раз — на 7,5%. Вместе с ростом федерального пособия увеличилось и региональное, которое составляет 30% от общероссийского. Также индексации коснулись остатков средств на сертификатах, которые родители не успели потратить.