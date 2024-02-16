В Хабаровском крае выросла рождаемость

Между тем в 2024 году в Хабаровском крае вырос материнский капитал. Выплату традиционно проиндексировали по всей стране. На этот раз — на 7,5%. Вместе с ростом федерального пособия увеличилось и региональное, которое составляет 30% от общероссийского. Также индексации коснулись остатков средств на сертификатах, которые родители не успели потратить.