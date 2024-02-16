В Новосибирске на капремонт Областного центра образования потратят 100 млн рублей

Как указывается на сайте госзакупок, стоимость контракта составит 99,5 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 февраля, итоги будут подведены спустя два дня. В документации говорится, что работы начнутся 1 мая текущего года и должны быть завершены в сентябре 2025 года. Победителю торгов предстоит отремонтировать двухэтажное здание с подвалом 2022 года постройки.