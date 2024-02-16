В Новосибирске стал известен прогноз погоды на выходные

В выходные, 17 и 18 февраля, в Новосибирске будет холодно и практически без осадков. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.
По сведениям синоптиков, в ночь на субботу, 17 февраля, будет −25…-27. Днем потеплеет до −20…-22, возможен небольшой снег. Ветер будет северный, его скорость составит 3−8 м/с.
В ночь на воскресенье, 18 февраля, будет −25…-27 градусов, в пригороде — до −28…-30 градусов. Днем столбик термометра покажет −21…-23 градусов. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем преимущественно будет без осадков. Ветер будет северо-восточным, он будет дуть со скоростью 2−7 м/с.
Напомним, 16 февраля в НСО похолодает до −37 градусов.