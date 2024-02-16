В Новосибирске стал известен прогноз погоды на выходные

В ночь на воскресенье, 18 февраля, будет −25…-27 градусов, в пригороде — до −28…-30 градусов. Днем столбик термометра покажет −21…-23 градусов. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем преимущественно будет без осадков. Ветер будет северо-восточным, он будет дуть со скоростью 2−7 м/с.