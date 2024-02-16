Школьников Астаны и нескольких городов перевели на дистанционку

«В связи с ухудшением погодных условий 16 февраля 2024 года учащиеся 0−11 (12) классов и студенты 1−2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении Управления образования Астаны.