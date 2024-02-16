Василий Грановский — новый главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяник»

За время выступления в команде защитник пять раз становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Будучи игроком команды, дважды становился чемпионом мира. Трижды включался в список лучших игроков России. С 2018 по 2022 годы являлся капитаном «СКА-Нефтяника».