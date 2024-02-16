Василий Грановский — новый главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяник»

Воспитанник хабаровской школы хоккея с мячом Василий Грановский на протяжении 10 лет играл в составе армейцев. В его послужном списке 279 матчей, сыгранные им за «СКА-Нефтяник» в чемпионатах страны (24 забитых мяча + 5 результативных передач), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) «Пулемёт Дегтярёва».
За время выступления в команде защитник пять раз становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Будучи игроком команды, дважды становился чемпионом мира. Трижды включался в список лучших игроков России. С 2018 по 2022 годы являлся капитаном «СКА-Нефтяника».
По окончании сезона 2022/2023 завершил карьеру хоккеиста, оставшись в структуре ХК «СКА-Нефтяник» в должности первого заместителя директора клуба.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» и Александр Савченко договорились о завершении сотрудничества. Контракт специалиста расторгнут по соглашению сторон.