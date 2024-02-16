Новости про НЛО и взрыв гранаты обсуждали в одном из районов Хабаровского края 30 лет назад

В газете «Приамурские ведомости» сохранились заметки о том, как работники Переяславского пчелосовхоза видели нечто, напоминающее летающую тарелку. Они охраняли плантации женьшеня на одном из таежных участков, когда все случилось. Очевидцы уверяли, что неведомая сила тащила их к объекту, похожему на космический корабль. Они даже решали для себя вопрос: соглашаться ли на полет с инопланетянами или все-таки вернуться в сторожку. Судя по тому, что читатели все-таки прочитали заметку, мужчины предпочли остаться на Земле.
Другое происшествие в этом же районе буквально прогремело на весь край. Ровно 30 лет назад 9 января жильцам дома по улице Ленина в поселке Мухен пришлось просыпаться не под звук будильника, а под грохот взорвавшейся гранаты. Преступник бросил ее в одну из квартир. Пострадали тогда пять человек. Сообщалось о возбуждении уголовного дела и поисках гранатометателя.