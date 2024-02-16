Утонувшая новосибирская рок-певица Янка Дягилева стала героиней комикса в Москве

Об этом сообщил ТГ-канал Heart-FM.
Графический роман на 72 страницы под названием «Егор и Яна. Печаль моя светла» о популярных представителях андеграунда конца 80-х, был издан в память о Дягилевой и Егоре Летове московским издательством Alpaca.
Над ним работали сценарист Дмитрий Чинов, музыкальный журналист Владимир Наумов и иллюстратор Ольга Лаврентьева.
Герои знакомятся на концерте группы «Гражданская оборона», а дальше события охватывают период от первого Новосибирского рок-фестиваля в ДК им. Чкалова до обретения ими всесоюзной славы.
Янка Дягилева утонула в Ине. Официальным днем ее смерти принято считать 9 мая 1991 года. В тот день она ушла со своей дачи, оставив семью, и не вернулась. 17 мая ее тело в реке Иня нашли рыбаки.
В 2020 году на ее могиле на Заельцовском кладбище был установлен мемориальный комплекс.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что анонимный художник Duran раскрыл свою личность и рассказал о чудесных годах в Новосибирске.