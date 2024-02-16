Почти 700 студентов и школьников Кузбасса посетили «Дни Распадской»

На семи локациях интерактивной выставки студенты познакомились с технологиями добычи угля на шахтах и разрезах Распадской угольной компании, с процессами углеобогащения, с цифровыми проектами РУК в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии. Ребята побывали в VR-туре по шахте и очистным сооружениям, приняли участие в викторине «Что я знаю о Распадской» и получили подарки. Также в рамках «Дней Распадской» для студентов Института горного дела и геосистем была организована церемония посвящения в горняки.