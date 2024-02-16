Почти 700 студентов и школьников Кузбасса посетили «Дни Распадской»

Профориентационное мероприятие «Дни Распадской» стартовало в Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ). В числе участников — руководители Распадской угольной компании (РУК), представители ведущих технических высших и средних учебных заведений юга Кузбасса и около 700 студентов и школьников из Новокузнецка, Междуреченска и Осинников.
Руководители РУК рассказали о современных технологиях и организации труда на угледобывающих предприятиях, о востребованных горных профессиях, возможностях прохождения производственной практики, социальных льготах и условиях труда работников Распадской угольной компании.
На семи локациях интерактивной выставки студенты познакомились с технологиями добычи угля на шахтах и разрезах Распадской угольной компании, с процессами углеобогащения, с цифровыми проектами РУК в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии. Ребята побывали в VR-туре по шахте и очистным сооружениям, приняли участие в викторине «Что я знаю о Распадской» и получили подарки. Также в рамках «Дней Распадской» для студентов Института горного дела и геосистем была организована церемония посвящения в горняки.
Профориентационные мероприятия «Дни Распадской» ежегодно проводят не только в Новокузнецке, но и в других городах присутствия компании — Междуреченске и Осинниках. В Междуреченске проходят трехдневные встречи представителей компании, ведущих технических высших и средних учебных заведений со студентами и школьниками. Для учащихся Осинниковского горнотехнического колледжа проводят «Месяц Распадской». На таких встречах молодые люди знакомятся с потенциальным работодателем, общаются с выпускниками учебных заведений, уже работающими по профессии, слушают лекции от сотрудников и руководителей компании.
Распадская угольная компания уделяет большое внимание реализации профориентационной программы, которая охватывает как учащихся школ, так и студентов ссузов и вузов. Для них на предприятиях РУК регулярно организуют «Дни открытых дверей», экскурсии, а в учебных заведениях — «Дни карьеры».
«Дни Распадской» — один из проектов, повышающих эффективность взаимодействия предприятия-работодателя с профессиональными образовательными организациями и помогающих студентам и школьникам юга Кузбасса сделать осознанный выбор будущей профессии.
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