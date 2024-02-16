Жители Евсино в НСО встретились с властями после жалоб на грязный воздух

В Новосибирской области жители станции Евсино встретились с властями и представителями близлежащих заводов после жалоб на загрязнение окружающей среды. Об сообщил Сиб.фм со ссылкой на одного из активистов.
По словам сибиряка, на встречу пришел глава Искитимского района с заместителем, руководство предприятия, экологи, местные депутаты и активисты. Представители заводов уверяли местных жителей, что соблюдают все экологические нормы, что подтверждают периодические проверки предприятия.
Однако местные жители возражают, что у них на участках лежит чёрная пыль, в воздухе чувствуется неприятных запах. Также местные недовольны так называемым «пеком». Это субстанция, которая собирается на поверхностях. Например, можно потрогать машину и она будет не гладкой, а шершавой.
По итогу встречи пришедшие решили, что при администрации создадут рабочие группы с экологами.
Напомним, после жалоб жителей Евсино в соцсетях и СМИ внимание на ситуацию обратил глава СК Александр Бастрыкин.