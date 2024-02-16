Жители Евсино в НСО встретились с властями после жалоб на грязный воздух

Однако местные жители возражают, что у них на участках лежит чёрная пыль, в воздухе чувствуется неприятных запах. Также местные недовольны так называемым «пеком». Это субстанция, которая собирается на поверхностях. Например, можно потрогать машину и она будет не гладкой, а шершавой.