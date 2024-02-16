50% месячной нормы снега выпало в Иркутске ночью 16 февраля

Иркутские синоптики сообщают, что в столице Приангарья ночью 16 февраля выпало 50% месячной нормы. Это около пяти миллиметров осадков. Из-за этого рабочий день у дорожных служб начался в 03:00. Дворники расчищали дороги и проводили противогололедную обработку. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— После того, как пройдет час пик, сможем задействовать больше техники, в том числе плужные очистители. Сейчас уборка в основном ведется вручную, чтобы не создавать дополнительных затруднений на дорогах. С 5 часов утра подметают тротуары, лестницы, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Однако непогода не отступит. Снегопад прекратится только утром 17 февраля. Хотя норма осадков на февраль давно уже выпала. Только за два последних снегопада выпало 12 миллиметров, а это больше 130% месячной нормы. Сейчас дорожные службы переведены на усиленный режим работы.