50% месячной нормы снега выпало в Иркутске ночью 16 февраля

Однако непогода не отступит. Снегопад прекратится только утром 17 февраля. Хотя норма осадков на февраль давно уже выпала. Только за два последних снегопада выпало 12 миллиметров, а это больше 130% месячной нормы. Сейчас дорожные службы переведены на усиленный режим работы.