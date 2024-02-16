Ледовый городок в парке «Динамо» Хабаровска уберут позже запланированного срока

В Хабаровске новогодние декорации уберут только к концу февраля. Ледовый городок в парке «Динамо» простоит дольше положенного срока — это поручение мэра города Сергея Кравчука. Работы там начнутся только 26 февраля. Так что у хабаровчан есть еще шанс отдохнуть в парке.
— Это связано с благоприятными погодными условиями и хорошими отзывами посетителей парка. Пока позволяет погода, горожан будут радовать елка и ледяные фигуры. Дети еще могут покататься на горках, — рассказал директор МАУК «Городской парк отдыха Хабаровска» Артем Оспанов.
Этой зимой в парке было немало украшений. В общественном месте оборудовали сотни светодиодных ламп, ледяные скульптуры, большую горку и пять маленьких, каждая из которых была посвящена районам краевой столицы.