Циклон со знаком плюс: рекордные температуры и снег пообещали Хабаровскому краю 17−18 февраля

Предварительные прогнозы о похолодании не сбудутся — погода в Хабаровском крае снова будет бить рекорды тепла. Правда, вместе с циклоном, который атакует регион в ближайшие выходные. А там и до похолодания рукой подать.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
До резкого взлета столбиков термометров предстоит перетерпеть холодную ночь — около −14 −19 градусов, местами в пределах −25 градусов. Зато днем 18 февраля температуры воздуха поднимутся до −1 +4 градусов. Ночь на воскресенье тоже ожидается достаточно теплой — порядка −3 −10 градусов, местами −15 −20 градусов. День тоже выдастся достаточно теплым — на юге около +2 +7 градусов. На севере −5 −10 градусов.
Повышение температур будет сопровождать циклон. 18 февраля местами в центральных и северных районах пройдет небольшой снег. Ветер 5−10, местами 9−14 метров в секунду. 18 февраля на севере порывы 15−20 метров в секунду.
ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ
По прогнозам, ночь на 17 февраля тоже будет холодной. Столбики термометров покажут около −18 градусов. Уже днем температуры поднимутся до −1 −3 градусов. Вместе с потеплением придет небольшой снег. Ветер 6−11 метров в секунду. 18 февраля ночью будет −5 градусов, днем — небывалые +2 +3 градуса.
— Температура воздуха на выходных будет примерно на десять градусов выше нормы. Самый сильный прогрев 18 февраля был в 2019 году. Тогда столбики термометров показывали +0,8 градуса. Есть вероятность, что абсолютный максимум может быть перекрыт, — рассказал «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.
Потепление сойдет на нет так же стремительно. 19 февраля циклон наберет силу. Местами пройдут сильные осадки, на юге снег и мокрый снег. В течение дня и в ночь на 20 число температуры воздуха начнут резко падать, что приведет к образованию гололеда. От −5 градусов в понедельник до −15 градусов — во вторник. В целом столбики термометров рухнут на три-пять градусов ниже нормы.