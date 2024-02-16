Циклон со знаком плюс: рекордные температуры и снег пообещали Хабаровскому краю 17−18 февраля

Потепление сойдет на нет так же стремительно. 19 февраля циклон наберет силу. Местами пройдут сильные осадки, на юге снег и мокрый снег. В течение дня и в ночь на 20 число температуры воздуха начнут резко падать, что приведет к образованию гололеда. От −5 градусов в понедельник до −15 градусов — во вторник. В целом столбики термометров рухнут на три-пять градусов ниже нормы.