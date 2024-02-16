Красноярский ХК «Енисей» проиграл «Кузбассу»

В первом тайме наша команда показывала отличную игру, но во втором отрезке гости смогли переломить ход матча. В составе красноярцев отличились Всеволод Евсеев, Егор Дашков, Алексей Торгонский и дважды Сергей Ломанов. «Енисей» терпит уже шестое поражение подряд и занимает восьмую позицию в турнирной таблице.