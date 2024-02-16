В Кемерове установят 50 новых остановочных павильонов

Как сообщает кемеровская мэрия, в 2024 году в городе установят 50 новых остановочных павильонов в разных районах.
«Пункты ожидания автобусов и троллейбусов обустраивают двух типов. Один выполнен из металлического каркаса, профлиста и перфорированной металлической панели, окрашенной в чёрный цвет. Другой тип — из металлического каркаса и ударопрочного стекла», — пишут сотрудники администрации.
Начальная максимальная цена контракта на изготовление и установку остановок составляет 31 млн рублей. В прошлом году 38 павильонов обновили на ул. Клары Цеткин, Грузовой, Елыкаевской, Волгоградской, Ю. Двужильного, пр. Ленинградском и пр. Ленина.
Также мы рассказывали, что в Кемерове завершился второй этап опроса по поводу закрытия на ремонт Кузбасского моста.