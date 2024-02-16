В Кемерове установят 50 новых остановочных павильонов

«Пункты ожидания автобусов и троллейбусов обустраивают двух типов. Один выполнен из металлического каркаса, профлиста и перфорированной металлической панели, окрашенной в чёрный цвет. Другой тип — из металлического каркаса и ударопрочного стекла», — пишут сотрудники администрации.