Атмосферные фронты принесут в Татарстан очередные снегопады и относительное потепление

Запад региона попадет под влияние атмосферного фронта: местами тут пройдет небольшой снег, тогда как на востоке осадков по-прежнему не будет. По словам синоптиков, «крепкие морозы отступят». Соответственно, температура воздуха составит от −16 до −21 градуса в темное время суток и от −10 до −15 градусов — в светлое.