Атмосферные фронты принесут в Татарстан очередные снегопады и относительное потепление

Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
В субботу, 17 февраля, господствующий в последние дни на территории республики северный антициклон станет постепенно смещаться на юго-восток, атмосферное давление начнет падать.
Запад региона попадет под влияние атмосферного фронта: местами тут пройдет небольшой снег, тогда как на востоке осадков по-прежнему не будет. По словам синоптиков, «крепкие морозы отступят». Соответственно, температура воздуха составит от −16 до −21 градуса в темное время суток и от −10 до −15 градусов — в светлое.
В ночь на воскресенье, 18 февраля, существенные осадки маловероятны. Однако днем в западных районах Татарстана в связи с приближением атмосферного фронта северного циклона прогнозируются снегопады, метели и ветер до 15 м/с. Температурный фон повысится до −13, −18 градусов ночью и −6, −11 градусов днем.
Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 19 февраля, в зоне атмосферного фронта северного циклона продолжит идти снег, разыграются метели и будет дуть сильный ветер. Станет еще теплее: от −6 до −11 градусов в ночные часы и от −3 до −8 — в дневные.
Во вторник, 20 февраля, после ухода фронтальной системы дальше на восток осадки в республике прекратятся. Температура воздуха составит −9, −14 градусов в темное время суток и −4, −9 градусов — в светлое.
Ранее профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев объяснил, когда в Татарстан придет потепление, а затем и весна. Пока же Минобрнауки РТ напомнило об условиях отмены занятий из-за морозов.