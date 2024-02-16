Военные создали на Херсонском направлении «подземный город»

«Здесь мы организовали подземный город. Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. Как мы видели, все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них — земляные насыпи», — сказал РИА Новости начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным Лис.