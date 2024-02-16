Военные создали на Херсонском направлении «подземный город»

«Здесь мы организовали подземный город. Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. Как мы видели, все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них — земляные насыпи», — сказал РИА Новости начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным Лис.
Главная цель — сберечь личный состав для выполнения боевых задач, отметил он.
В «подземном городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская.
«На первое у нас суп гороховый, на второе — консервы мясные с кашей гречневой. Все согласно раскладке — по нормам. <…> Ребята довольные. В принципе, говорят, как дома. <…> Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят», — рассказал старший повар полка.
Кухня рассчитана на 75 человек. Жилые блиндажи рассчитаны на шесть-восемь человек каждый. Они оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения.
«Здесь у нас спортзал. <…> Имеется все оборудование: гири, гантели, груши, штанга имеется. Военнослужащие могут в любое свободное от несения службы время подойти — позаниматься спортом, своей физической подготовкой. <…> Самое распространенное упражнение — это с грушей. И жмут штанги. Силовые упражнения», — рассказал Лис.
По его словам, среди военных в «подземном городе» есть те, кто «на гражданке» был преподавателем физкультуры или фитнес-тренером, и эти бойцы помогают сослуживцам правильно заниматься спортом в армии.
«Он приходит, он показывает, чтобы мышцы не разорвались, с каких весов начинать, какие упражнения делать. Естественно, он дает советы, чтобы ребята не пострадали, занимались нормально», — пояснил Лис.
Общая протяженность переходов и траншей города — более трех километров при глубине заложения коммуникаций около трех метров.