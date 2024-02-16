Сильные морозы в Алматы: ДЧС сделал предупреждение

В ДЧС напомнили, что сегодня, 16 февраля, в городе прогнозируют сильные осадки, гололед и резкое понижение температуры.
«На фоне морозов возрастает вероятность возникновения бытовых пожаров из-за перегрузки электросетей, нарушения правил использования электроприборов, неправильного использования газового оборудования, печей, топящихся на угле, использования самодельных отопительных устройств».
Специалисты отмечают, что расплачиваться за подобную халатность нарушителям приходится крышей над головой, иногда здоровьем и собственной жизнью.
Департамент по ЧС Алматы предупреждает!
Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке;нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, или поврежденную изоляцию проводов немедленно его обесточьте;при отравлении угарным газом жителям частного сектора нужно проверить тягу печи. При необходимости очистить дымоход от сажи и заделать в нем трещины;обслуживание и ремонт техники должны проводить только квалифицированные специалисты.
Кроме того, из-за непогоды 16 февраля 2024 года школьники и студенты колледжей некоторых частей республики будут учиться онлайн.