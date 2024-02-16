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Сильные морозы в Алматы: ДЧС сделал предупреждение

16 февраля 2024 года Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы выступил с обращением к жителям города, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 54% 754 мм рт. ст. +10°
Источник: Zakon.kz

В ДЧС напомнили, что сегодня, 16 февраля, в городе прогнозируют сильные осадки, гололед и резкое понижение температуры.

«На фоне морозов возрастает вероятность возникновения бытовых пожаров из-за перегрузки электросетей, нарушения правил использования электроприборов, неправильного использования газового оборудования, печей, топящихся на угле, использования самодельных отопительных устройств».

Пресс-служба ДЧС Алматы

Специалисты отмечают, что расплачиваться за подобную халатность нарушителям приходится крышей над головой, иногда здоровьем и собственной жизнью.

Департамент по ЧС Алматы предупреждает!

Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке;нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, или поврежденную изоляцию проводов немедленно его обесточьте;при отравлении угарным газом жителям частного сектора нужно проверить тягу печи. При необходимости очистить дымоход от сажи и заделать в нем трещины;обслуживание и ремонт техники должны проводить только квалифицированные специалисты.

Кроме того, из-за непогоды 16 февраля 2024 года школьники и студенты колледжей некоторых частей республики будут учиться онлайн.