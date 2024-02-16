Сильные морозы в Алматы: ДЧС сделал предупреждение

Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке;нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, или поврежденную изоляцию проводов немедленно его обесточьте;при отравлении угарным газом жителям частного сектора нужно проверить тягу печи. При необходимости очистить дымоход от сажи и заделать в нем трещины;обслуживание и ремонт техники должны проводить только квалифицированные специалисты.